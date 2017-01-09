ينظم اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى بالتعاون مع اتحاد رجال الأعمال العرب برئاسة حمدى الطباع، فعاليات (ملتقى الأعمال للتنمية المستدامة والاستثمار العربي الأفريقي المشترك والعاملين بالوطن العربى 2017) يوم السبت المقبل.

وصرحت الدكتورة هدى يسى - في بيان اليوم /الاثنين/ - بأن الملتقى يأتى أيضا تفعيلا لنتائج القمة العربية الأفريقية الرابعة التى عقدت مؤخرا في مالابو عاصمة جمهورية غينيا، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي المشاركة لتعكس حرص مصر على تعزيز التعاون الأفريقي العربي المشترك من أجل تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة مختلف التحديات التي تواجه الشعوب العربية والأفريقية.

ومن جانبه، قال رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب “إن الملتقى سيشهد توقيع اتفاقية تكتل اقتصادى جديد يهدف إلى زيادة التبادل التجارى والاستثمارى بين الدول العربية والأفريقية من خلال دعم دور رجال وسيدات الأعمال والتعرف على أي معوقات تواجه التنمية المستدامة المشتركة المطلوبة”.

وأضاف أن التكتل الجديد يأتى فى إطار تفعيل مبادرة اتحاد المستثمرات العرب للتعاون العربى الأفريقى وملتقى ومعرض البحرين، موضحة أن الاتحاد قام بعدة رحلات مكوكية للترويج لهما فى كل من (تونس، أبوظبي، الفجيرة، البحرين، الأردن، لبنان، تنزانيا، كينيا).

ومن جانبها، أكدت عبير كمال المستشار التجارى بسفارة الأردن على دعم السفارة لحركة التجارة بين البلدين، التى بلغت قيمتها خلال منتصف العام الماضى 223.6 مليون دولار، مؤكدة سعي مصر لتنمية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز الشراكة الاقتصادية من خلال خلق قنوات تجارية جديدة.

وأشارت إلى أن الصادرات المصرية للسوق الأردني شهدت طفرة كبيرة خلال الـ6 أشهر الماضية، حيث بلغت 188.6 مليون دولار مقابل 35 مليون دولار واردات أردنية، وتمثلت أهم المنتجات المصرية المصدرة للسوق الأردني في أسلاك من (نحاس، منتجات أجبان، برتقال، ليمون، سيراميك، سخانات، بوتاجازات، تليفزيونات