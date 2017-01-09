تحظى مجموعة من الكلاب والقطط بالرفاهية والسعادة التي يقدمها لهم فندق خمس نجوم في البحرين، حيث يشهد إقبالا خاصة من جانب الأوروبيين والأمريكيين المقيمين في البلاد، والذين يمثل 70% من عملاء الفندق، الذي يتسع لما يقرب من 75 كلبا و50 قطة.

وقالت صحيفة بحرينية “إن العملاء يقومون باحضار قططهم وكلابهم إلى فندق “سار كنلز” المخصص للعناية بالحيوانات الأليفة قبل ذهابهم للعمل أو في حالات السفر لتقضي وقتا ممتعا وتتفاعل مع الحيوانات الأخرى بدلا من تركها وحيدة في المنزل”.

كما يوفر الفندق خدمات مختلفة لمحبي الحيوانات مثل قص الأظافر، والتشذيب والشامبو والتجفيف وغير ذلك، فضلا عن خدمة الحضانة اليومية.