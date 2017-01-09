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أيمن نور عن «هجوم العريش»: رفع الله الغمة وأعاد لمصر العدل
|S|ايمن نور

أيمن نور عن «هجوم العريش»: رفع الله الغمة وأعاد لمصر العدل

الإثنين، 9 يناير 2017 02:05 م

نعى زعيم حزب غد الثورة، أيمن نور، شهداء الوطن من الشرطة المصرية، الذين استشهدوا اليوم الإثنين، في الهجوم الإرهابي، الذي استهدف كمين المطافئ في العريش.

وكتب نور، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم: “رحم الله شهداء الوطن، مدنيين وعسكريين”.

وأضاف زعيم “غد الثورة”: “رفع الله عن مصر الغمة، وأعاد لها الاستقرار والعقل والعدل”.

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