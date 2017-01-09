«السياحة» تمد عمل لجان أعمال الغرف السياحية شهرين و3 شهور للاتحادالإثنين، 9 يناير 2017 02:02 م
مددت وزارة السياحة فترة عمل لجان تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحة 3 شهور تبدأ من 17 يناير الحالي، بينما مددت الوزارة أعمال لجان تسيير أعمال جميع الغرف السياحية لمدة شهرين.
وقال أحمد المهدى المستشار القانونى لوزير السياحة إنه تم تكليف كريم محسن نائب رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة اللجنة بعد قبول استقالة نورا على رئيس اللجنة السابق والتى تقدمت بها أمس الأول.
أوضح المهدى فى تصريحات صحفية، أنه تم تعيين مصطفى خليل نائبا لكريم محسن.
ولفت إلى أن مدة عمل لجان تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحة بـ 3 شهور تبدأ من 17 يناير الحالي، بينما تبلغ مدة أعمال لجان تسيير أعمال جميع الغرف السياحية لمدة شهرين تبدأ أيضا من 17 يناير الحالى أيضا.
وكان من المقرر انتهاء فترة لجان تسيير أعمال الاتحاد وغرفه 17 يناير الحالى بعد أن مد وزير السياحة، يحيى راشد، عملها لمدة شهرين إضافيين فى نوفمبر الماضى.
وتنتظر وزارة السياحة نتيجة اجتماع اليوم للاتحاد للتعرف على مقترحاته بشأن الانتخابات لقياس مدى مطابقتها للقانون على أن يتم عرضها بعد ذلك على وزير السياحة لإقرارها.
وقال المهدى إنه سيتم نشر اللائحة بالتفصيل فى الجريدة الرسمية بعد موافقة وزير السياحة عليها، متوقعا أن تستغرق هذه الإجراءات بعض الوقت وهو ما يعيق إجراء الانتخابات فى موعدها.
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