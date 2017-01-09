أدان فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية العملية الإرهابية الدنيئة التي نفذها متطرفون قاموا بتفجير استهدف كمين المساعيد الأمني غرب العريش، مما أسفر عن استشهاد 9 وإصابة 11 من قوات الأمن و4 من المدنيين.

وأكد المفتي - في بيان له اليوم - أن هذه العمليات الإرهابية الآثمة لن تفت من عضد رجال الأمن الذين باعوا أرواحهم فداء ووفاء للوطن، ولن تزيد الشعب المصري إلا تماسكا ودعما لمصر وجيشها وأمنها.

وتوجه المفتي بخالص العزاء لأسر الشهداء داعيا الله أن ينزلهم منازل الأبرار وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان ويشفي المصابين شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما.