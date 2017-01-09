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مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية يقيم حفلا للسفير الإثيوبي بالقاهرة
وزارة الخارجية المصرية

بمناسبة إنتهاء فترة عمله

مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية يقيم حفلا للسفير الإثيوبي بالقاهرة

الإثنين، 9 يناير 2017 02:00 م
وكاﻻت

أقام السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية والسيدة حرمه حفل توديع للسفير الإثيوبي بالقاهرة محمود درير والسيدة حرمه بمناسبة إنتهاء فترة عمله بمصر، وذلك بالنادي الدبلوماسي المصري.

وذكرت الخارجية اليوم /الاثنين/ انه حضر الاحتفال السفير عبد الرءوف الريدي الرئيس الشرفي للمجلس المصري للشئون الخارجية وأحمد السويدي رئيس مجلس الأعمال المصري الإثيوبي ، وعدد من ممثلي المؤسسات الثقافية والتعليمية ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين في إثيوبيا، فضلا عن عدد من السفراء الأجانب المعتمدين في القاهرة على رأسهم عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي سفير جمهورية الكونجو.

وتبادل كل من مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية والسفير الإثيوبي الكلمات، التي أكدا خلالها على أهمية العلاقات الثنائية بين الدولتين الشقيقتين والمصالح الحيوية التي تربط بينهما، وضرورة العمل على التحرك نحو مسار إيجابي لتطوير التعاون في كافة المجالات بين البلدين بما يحقق مصالح وتطلعات شعبيهما، ويساهم في تعزيز الاستقرار والإزدهار في القارة الأفريقية.

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