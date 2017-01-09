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اجتماع عراقي - أردني موسع في بغداد برئاسة العبادي والملقي
رئيس الحكومة حيدر العبادي

اجتماع عراقي - أردني موسع في بغداد برئاسة العبادي والملقي

الإثنين، 9 يناير 2017 02:18 م
وكالات

عقد في مقر الحكومة العراقية بالمنطقة الخضراء وسط مدينة بغداد اليوم الاثنين اجتماع موسع برئاسة رئيسي الوزراء العراقي حيدر العبادي والأردني هاني الملقي بحضور وفدي البلدين.

ويضم الجانب العراقي وزراء الخارجية إبراهيم الجعفري والنفط جبار اللعيب والنقل كاظم الحمامي والتجارة سلمان الجميلي والعمل محمد شياع السوداني ووكيل الداخلية العراقي عقيل الخزعلي وسفيرة العراق بعمان صفية السهيل، ونظرائهم بالجانب الأردني.

وبحث الجانبان الملفات والقضايا التي تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

يذكر أن التنسيق الأمني والتعاون بين العراق والأردن في مكافحة الإرهاب على رأس جدول أعمال المباحثات، إضافة إلى سبل التعاون الاقتصادي والتجاري، وفي مجال الطاقة والنقل وإعادة تأهيل معبر “طريبيل” الحدودي والاستعدادات اللازمة من أجل استئناف العمل به قريبا.

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