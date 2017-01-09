قال أشرف شيحة، رئيس شركة الطيار للسياحة، إن وزير السياحة قرر اعتماد ضوابط العمرة، وفتح الباب أمام توثيق العقود الأسبوع المقبل.

وأضاف في تصرحات صحفية، أنه سيتم تنظيم الرحلات خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان المقبلة، حتى يتسنى للشركات الاستعداد للموسم الجديد، وإنهاء الإجراءات الخاصة بالعقود.

وقالت مصادر، إنه تم الاتفاق المبدئى على نفس ضوابط العام الماضى مع فتح مسافات السكن بجوار الحرم المكي، ما يعمل على تخفيض الأسعار شريطة توفير سيارات صغيرة لنقل المعتمرين.

أعلنت وزارة السياحة عن بدء تنفيذ برامج العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، وذلك عقب اجتماع وزير السياحة يحيى راشد بممثلى الشركات السياحية الذين أبدوا رغباتهم بأن يكون تنفيذ برامج رحلات العمرة خلال الأشهر الثلاثة المشار إليها، وذلك بعد الانتهاء من الضوابط لإحكام الرقابة والإجراءات اللازمة لها خلال الفترة القادمة.

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن ذلك يأتى ذلك فى ضوء حرص الوزارة على مصالح الشركات السياحية العاملة فى مجال العمرة من ناحية، وفى إتاحة الفرصة لراغبى السفر للأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة من ناحية أخرى.