عينت جامعة “نورث أمريكان يونيفرستي” في ولاية تكساس الأمريكية، شريف على تيكالان، المتهم في تركيا في قضايا متعلقة بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية، رئيسا جديدا لها.

وأعلنت الجامعة، التي أسسها أعضاء منظمة فتح الله غولن في تكساس، على موقعها على شبكة الإنترنت، تعيين تيكالان رئيسا ثالثا للجامعة.

وكان تيكالان يشغل منصب رئيس جامعة فاتح في إسطنبول، التي أنشأتها المنظمة الإرهابية وتم إغلاقها بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي نظمها عناصر المنظمة في تركيا منتصف يوليو الماضي.

وأصدرت النيابة العامة في تركيا مذكرة بإلقاء القبض على تيكالان، حيث يحاكم في عدة قضايا منها قضية منظمة فتح الله غولن الإرهابية، وقضية تسريب أسئلة امتحان الوظائف العامة عام 2010، ويواجه أحكاما بالسجن تصل لعشرات السنوات.

وفر تيكالان من تركيا إلى أوروبا ثم إلى الولايات المتحدة. وأدرجت المديرية العامة للأمن في تركيا اسم تيكالان ضمن قائمة الإرهابيسن المطلوبين، ووضعت مكافأة قدرها 300 ألف ليرة تركية (نحو 81 ألف دولار أمريكي) لمن يدلي بمعلومات عنه.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن”، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله غولن” قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.