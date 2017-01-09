أوباما لـ«ترامب»: بوتين عدو لا يمكن الوثوق به

حذر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما، الأمريكيين وخليفته دونالد ترامب، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أنه “العدو” الذي لا ينبغي أبدًا الوثوق به على أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وجدد أوباما خلال حديثه مع شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، بعد الإفراج عن تقييم الأجهزة الاستخباراتية السرية بشأن التدخل الروسي المزعوم في سباق الرئاسة الأمريكية، إيمانه الراسخ بأن موسكو كانت متورطة بشكل ما في دفع ترامب إلى المكتب البيضاوي.

وقال الرئيس أوباما: «أعتقد أن الروس يهدفون إلى التدخل، وبالفعل تدخلت روسيا في الانتخابات، وأنه يمكن أن يكون بلد آخر في المستقبل».

وأضاف أن واحدًا من الأشياء التي أطالب بها ترامب، هو القيام بتطوير علاقة عمل قوية مع جهاز المخابرات.

وتحدث الرئيس المنتهية ولايته عن وجود حاجة لتوحيد البلاد وسط الهستيريا السيبرانية التي قسمت البلاد على مدى نفوذ موسكو في سباق الرئاسة الأمريكية.