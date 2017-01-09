قال جمال مظلوم الخبير الاستراتيجي، إن هناك مخطط لاستهداف مصر، يهدف لاحباط النجاحات الاقتصادية والسياسية التي حققتها ، خلال الفترة السابقة، و لإثبات أنها غير امنة ، لافتا الى أن هناك دول اجنبية واقليمية متورطة في هذا المخطط.

وأكد “مظلوم” ، خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز”، الاجهزة الامنية والقوات المسلحة تصدوا خلال الفترة السابقة للعديد من العمليات الارهابية.

وأوضح أنه آن الآوان أن تتعاون كافة الاجهزة الامنية مع القوات المسلحة، في اعادة فرز المناطق السكنية بشمال سيناء وخاصة العريش ورفح والشيخ زويد، للكشف عن الارهابيين الذي يقطنون وسط هذه المناطق.

وأشار الى أن هناك العديد من الاجهزة، التي تساعد الاجهزة الامنية على اكتشاف المقتربين من المواقع الامنية، وعلى الدولة دراسة كافة المقترحات التكنولوجية للقضاء على الارهاب .