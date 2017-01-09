يشارك نجم الكرة المصرية المعتزل، محمد أبوتريكة، فى حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، المحدد لها اليوم الاثنين، بمدينة “زيوريخ” السويسرية.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، عن توجيه الدعوة للعديد من أساطير كرة القدم فى العالم، لمشاركة الاتحاد الدولى، احتفالاته بإقامة حفل توزيع الجوائز لـ”الأفضل” لعام 2016، وأبرزهم محمد أبوتريكة، وأسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.

ويتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم من جانب “فيفا”، البرتغالى كريستيانو رونالدو والأرجنتينى ليونيل ميسى، والفرنسى أنطوان جريزمان نجم اتلتيكو مدريد الإسبانى، فى صراع يحمل نكهة الدورى الإسبانى “الليجا”، وإن كانت الترشيحات تصب فى صالح رونالدو الذى حصد جائزة “الكرة الذهبية” من جانب مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، وجائزة أفضل لاعب فى أوروبا، بعدما توج مع نادى ريال مدريد بلقب دورى أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، ومنتخب البرتغال ببطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2016”.