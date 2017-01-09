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بالفيديو.."يديعوت": الجدار مع غزة يكلف إسرائيل 3.34 مليارات شيكل
الجدار العازل الإسرائيلى

بالفيديو.."يديعوت": الجدار مع غزة يكلف إسرائيل 3.34 مليارات شيكل

الإثنين، 9 يناير 2017 01:48 م
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ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الاثنين، أن التكلفة النهائية التي خصصتها وزارة جيش الاحتلال لبناء حاجز بين قطاع غزة وإسرائيل يصل لنحو 3.34 مليارات شيكل.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الحاجز الهدف منه حماية مستوطنى محيط قطاع غزة من خطر الأنفاق.

وعلمت “يديعوت أحرونوت” أنه قبل بضعة أيام، وقع وزير الجيش الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان على وثيقة توضح الميزانية المطلوبة للمشروع، مؤكدًا أن التمويل سيأتي من ميزانية خارجية تابعة لوزارة الجيش.

وأوضحت أن الوثيقة المذكورة بمثابة صافرة إنذار للمستوطنين الذين يقطنون مستوطنات محيط غزة بعد أن أعربوا عن مخاوفهم في الآونة الأخيرة من إمكانية عدم إتمام المشروع.

وأشارت إلى أن الحاجز هو أحد المشاريع الكبرى التي يجرى تنفيذها حاليًا، ومن المقرر أن يمتد الحاجز إلى 64 كيلومترًا على حدود قطاع غزة.

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