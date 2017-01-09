رابطة حقوقية تتهم الحوثيين باستمرار “اختطاف" الآلاف في اليمنالإثنين، 9 يناير 2017 02:14 م
اتهمت رابطة أمهات المختطفين “غير حكومية” في اليمن، الإثنين، جماعة “انصار الله” (الحوثي)، والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، بـ”استمرار اختطاف الآلاف من أبنائها”.
وقالت الرابطة في بيان صحافي: “انقضى عام 2016 دون انقضاء المرارة والألم .. مر عام والآلاف من أبنائنا مازالوا مختطفين ومخفيين قسراً في سجون جماعة الحوثي وصالح”.
وأضاف البيان أن “مئات المختطفين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والتجويع الممنهج وتقييد الأرجل بالسلاسل، مشيراً إلى أن التعذيب أودى بحياة 72 منهم في عدد من محافظات اليمن”.
وتابع: “شهد شهر ديسمبر/كانون أول الماضي أكثر من ست حالات وفاة تحت التعذيب”.
ومضى البيان بالقول “ظلت قضية أبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين لأكثر من عام ونصف ملفا ثانويا في كل المفاوضات السياسية، ولم تلق تلك الجرائم أية إدانة دولية أو محلية للمنظمات والهيئات الحقوقية، ولم يفرض أي رادع لآلة الاختطاف المستمرة، ما شجع الخاطفين على الاستمرار في الخطف والتعذيب حتى الموت”.
وطالب البيان بإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً من سجون الحوثيين وصالح، مع مطالبة المجتمع الدولي والمتحدة بتقديم كل من تورط باختطاف أبنائنا من بيوتهم ومقار أعمالهم ومن الشوراع العامة وتعذيبهم حتى الموت للمحاكمة العادلة.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت مجموعة من أمهات المختطفين تأسيس رابطة تجمعهن في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بهدف الحشد لإطلاق أبنائهن المختطفين في سجون الحوثيين، وإقامة الفعاليات والوقفات المساندة.
ويسيطر الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق، على العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية منذ نهاية العام 2014، وتتهمهم منظمات حقوقية دولية ومحلية بتنفيذ اعتقالات طالت العديد من المعارضين لهم بينهم سياسيون وصحافيون.
-
التموين: المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز زادت إلى 50 مليار جنيه
أعلن اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر تنفيذ إجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من ...Mon, 09 Jan 2017 10:37:39 GMT
-
مصرع موظفة بالمعاش ائتمنت جارتها على سِرّ تحويشة العمر
كشفت مباحث الغربية بقيادة اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث، والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، غموض العثور على جثة موظفه بالمعاش- 67 عاما، فى شقتها ...Mon, 09 Jan 2017 07:02:02 GMT
-
القوات العراقية تصل لنهر دجلة في الموصل.. وتفجيران انتحاريان في بغداد
وصلت القوات العراقية الخاصة التي تقاتل تنظيم داعش إلى الضفة الشرقية لنهر دجلة في الموصل اليوم الأحد لأول مرة في حملة عسكرية مستمرة منذ ثلاثة أشهر بدعم أمريكي ...Mon, 09 Jan 2017 06:49:13 GMT
-
بعد توصيات المفوضين.. فرغلي: "بانتظار حكم نهائي" لصالح أصحاب المعاشات
أوضح البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، مشيرا الى أن اصحاب المعاشات الان أثناء وجودهم فى الخدمة كانوا يتقاضون خمس علاوات اجتماعية وعند خروجهم للمعاش تم نزعها ...Sun, 08 Jan 2017 12:09:50 GMT
-
استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثالث علي التوالي
قررت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثالث على التوالي، نظرا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح ...Mon, 09 Jan 2017 08:23:01 GMT
-
حسن الرداد لن يقع في غرام زوجته إيمي سمير غانم دراميا
يجمع مسلسل “نوح”، لأول مرة بعد الزواج، الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، لكن المثير أن الفنانين لن تجمعهما قصة حب كما اعتادا في أعمالهما الفنية السابقة. ...Sun, 08 Jan 2017 11:13:22 GMT
-
قطر تفتتح سفارتها في غزة.. قريباًMon, 09 Jan 2017 11:54:51 GMT
-
وقف جلسات «فض النهضة» لحين الفصل في طلب الرد
قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، وقف محاكمة 379 متهمًا، من بينهم 189 محبوسًا، في قضية “فض اعتصام النهضة”، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة. وكان دفاع أحد ...Mon, 09 Jan 2017 11:40:13 GMT
-
غرفة القاهرة تناقش المشاكل التي تؤثرعلى أسعار السلع غداً
تنظم غرفة القاهرة التجارية غدا الثلاثاء، اجتماعا موسعا بحضور قيادات مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لمناقشة المشكلات والموضوعات التي تتعلق ...Mon, 09 Jan 2017 11:25:26 GMT