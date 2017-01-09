تمكنت الفرق الفنية التابعة لوزارة النفط العراقي اليوم الاثنين، من إطفاء الحريق الذي أشعله تنظيم (داعش) الإرهابي في البئر رقم 65 ضمن حقل القيارة النفطي جنوب الموصل في محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، في تصريح صحفي، إن الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط الشمال والجهات الساندة من الشركات الوطنية النفطية والقسم الهندسي والدفاع المدني تمكنت من إطفاء حريق البئر والسيطرة عليه تماما.

وأضاف: أن الوزارة عازمة على اختزال الزمن من أجل السيطرة على باقي الآبار التي اشعلها داعش قبل هزيمته بالقيارة، منوها إلى ان الوزارة نجحت في اطفاء حريق 16 بئرا من أصل 25 بئرا أشعل داعش النار فيها بهدف تخريب الثروة الوطنية من النفط.

من جهة أخري، لفت المتحدث إلى أن شركة غاز البصرة قامت اليوم بتصدير الشحنة الاولى من مادة المكثفات خلال العام 2017 والرابعة عشر منذ بدء الشركة بالتصدير عبر ميناء أم قصر جنوبي العراق.

وأشار إلى أن الشحنة المصدرة تبلغ 22724 مترا مكعبا أي ما يعادل 14880 طنا متريا وتم تحميلها على متن الناقلة “أم تي داماس” المتوجهه الى ميناء الفجيرة في دولة الإمارات .

يذكر أن مجموع الكميات التي تم تصديرها من قبل شركة غاز البصرة من مادة المكثفات خلال العام 2016 الماضي بلغت 268061 مترا مكعبا كما بلغ مجموع الكميات المصدرة من مادة الغاز السائل الفائض عن حاجة العراق العام الماضي بلغت 30341 طنا.