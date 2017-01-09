تسلم الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الاثنين رسالة خطية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تتضمن دعوته للمشاركة في القمة العربية القادمة التي ستعقد بالأردن نهاية مارس المقبل ، كما تضمنت التأكيد على ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال البشير اليوم بالقصر الجمهوري بالخرطوم مبعوث الملك عبدالله الثاني نائب رئيس الوزراء الأردني للشئون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني ، حيث أكد الرئيس السوداني حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن ودفعها إلى الأمام بما يخدم مصالح البلدين.

من جانبه قال المبعوث الأردني ، في تصريحات صحفية ، إن اللقاء تطرق إلى العلاقات الأزلية التي تربط شعبي البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بجانب القضايا التي تشهدها المنطقة.

وكشف العناني أنه تم الاتفاق على عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في فبراير المقبل والتي وصفها بأنها ستكون فاتحة خير لمزيد من تقوية العلاقات ، مشيرا إلى الاتفاق على أن يكون ميناء العقبة في الأردن نقطة انطلاق الصادرات السودانية لأوروبا فيما يكون ميناء بورتسودان نقطة انطلاق الصادرات الأردنية لأفريقيا ، منوها بدور السودان الفاعل والريادي تجاه قضايا المنطقة نظرا لموقعه الجغرافي المتميز.

وأوضح أن القمة العربية القادمة تهدف إلى وضع استراتيجية عربية تجاه القضايا المشتركة .. قائلا “إن الأمة العربية بحاجة إلى موقف عربي موحد يتطلب العمل العربي المشترك للتصدي للمشكلات الراهنة وأخطرها الإرهاب الذي يتغذى ويعيش في مناخ البطالة” .. مؤكدا في الوقت ذاته على أن العلاقات العربية الإفريقية سيكون لها نصيب في أعمال القمة العربية خاصة وأن المنطقة شهدت قضايا وتحديات لم تشهدها ولم يسبق أن واجهتها.