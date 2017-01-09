كشف مساعد القائد العام لشرطة دبي لشئون العمليات اللواء محمد سيف الزفين أن الأشخاص الأكبر سنا ونضجا، هم أكثر تسببا في الحوادث، التي أسفرت عن وقوع حالة وفيات.

وقال اللواء الزفين - فى تصريح اليوم ” الاثنين - “إن الشباب من سن 28 إلى 38 عاما، تسببوا في وفاة 71 شخصا مقابل 54 حالة وفاة تسبب فيها الشباب من سن 18 حتى 28 عاما، لافتا إلى أن المؤشرات أكدت أن العمر قد لا يكون عاملا وحيدا في قدرة الشخص على القيادة الآمنة”.

وأضاف أن مرور دبي يحرص على تحليل المؤشرات، خاصة المرتبطة بأعمار مرتكبي الحوادث؛ لوضع البرامج التي تحد من تكرارها، مشيرا إلي أن السائقين الأصغر سنا لا يتصدرون قائمة المتسببين فى الحوادث كما يتوقع البعض، وأن الشباب في سن 18 على سبيل المثال لم يتسببوا في أي حالة وفاة، فيما تسبب الشباب في سن 28 عاما في وفاة 13 شخصا، كما تسبب السائقون في سن 19 عاما بوقوع 3 وفيات مقابل 6 وفيات تسبب فيها الشباب في سن 29، كما أن السائقين الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما تسببوا في 27 حالة وفاة.

وأشار إلي أن عدم تقدير مستخدمى الطريق، تصدر أسباب الحوادث القاتلة خلال الفترة من بداية يناير وحتى 10 ديسمبر من العام الماضي بواقع 41 حالة وفاة، يليه الانحراف المفاجئ بـ36 حالة وفاة، وعدم ترك مسافة كافية بـ36 حالة وفاة، موضحا أن الأسباب الثلاثة وراء أكثر من 60% من إجمالي الوفيات المسجلة خلال تلك الفترة.

وأوضح أن مرور دبى قام بتطبيق ما يعرف بـ”الفلاش التنبيهي” في الرادارات المتحركة بدبي، لتحذير السائقين من اقترابهم من تجاوز السرعة المقررة للطريق دون تسجيل مخالفة مرورية عليهم، لافتا إلى أن هناك أكثر من 500 رادار منتشرة في جميع أرجاء إمارة دبى، وأنه تم تطبيق النظام الجديد فى بعضها؛ حيث يصعب تطبيق هذه الآلية فيها جميعا، حتى يكون هناك رادع لمتجاوزي السرعة.