أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، الحكم في القضية المرفوعة ضد «فيلم الجزيرة 2»، بطولة الفنان المصري أحمد السقا، والفنانة التونسية هند صبري، إلى جلسة الأول من الشهر المقبل للنطق بالحكم.

وكان المؤلف أحمد سمير، قد أقام دعوى قضائية ضد صناع فيلم «الجزيرة» يتهمهم فيها باقتباس بعض اللقطات من فيلم قام بتأليفه بعنوان «بؤرة إجرام».

وذكر في صحيفة الدعوى أنه فوجئ بعرض لقطات في فيلم «الجزيرة 2»، من فيلمه، الذي قام بتأليفه وحصل به على ترخيص من الرقابة العامة للمصنفات، مما اضطره إلى اللجوء للقضاء.