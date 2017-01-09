نجوم بريطانيون يحصدون جوائز جولدن جلوب

حصد فنانون بريطانيون على جوائز عدة في جولدن جلوب، من بينهم آرون تيلور جونسون إلى جانب نجوم آخرين في ذا نايت مانجر “مدير ليلة” وذا كراون أو التاج. فاز تايلور جونسون ...