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تعليم نجع حمادي تتابع سير امتحانات نصف العام
امتحانات تلاميذ مدرسة

تعليم نجع حمادي تتابع سير امتحانات نصف العام

الإثنين، 9 يناير 2017 12:46 ص
قنا: احمد زكي

تابعت إدارة نجع حمادي التعليمية منذ الصباح الباكر ببعض مدارس المدينة، لمتابعة سير امتحانات نصف العام.

ورصد أبو الوفا عبد السلام وكيل إدارة نجع حمادي شكوى التلاميذ من صعوبة امتحان اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي، وعدم تنوعها، وفقدانها للأسئلة الموضوعية.

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