يعرض حالياً على مسرح دار نيويورك - وارسو العمل الأوبرالي الشهير “الهولندي الطائر” للموسيقار الألماني ريتشارد فاجنر - أبرز رواد التأليف الموسيقى الكلاسيكي خلال القرن الـ19.

وتتناول أحداث الأوبرا قصة سفينة الأشباح، كُتب عليها الإبحار إلى الأبد في المحيطات دون أن تعود لترسو من جديد في مرساها، ويعتبر ظهورها علامة شؤم للبحارة ونذيرا بكارثة وشيكة، وعادة تظهر للعيان عن بعد، وإذا حاول أحد الاقتراب منها يحاول أعضاء طاقمها أن يرسلوا معه رسائل لآخرين على الأرض ليتبين فيما بعد أنهم ماتوا من زمن بعيد، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وتقوم أوركسترا نيويورك السيمفوني، بمصاحبة العرض الذي يستمر حتى 12 من أبريل المقبل.