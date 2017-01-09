اكتظت الشوارع في العاصمة البريطانية لندن، بملايين الركاب الذين كانوا يرغبون في الذهاب لأعمالهم اليوم الإثنين، بعد إضراب عمال مترو الأنفاق في لندن.

وأغلقت محطات لندن الرئيسية مع الأشخاص، وهو ما أدى إلى ازدحام غير عادي في الأتوبيسات، أو استخدام الدراجات، أو المشي إلى مكان العمل.

وأدى الازدحام والاكتظاظ الشديد في البلاد، إلى مشاهد فوضوية رصدتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وسببت الفوضى في تأخير رئيس بلدية لندن، صادق خان على حديثه في راديو بي بي سي 4.

وفي الوقت نفسه، استغل سائقو “أوبر” الوضع وضعّفوا أسعار الأجرة أربع مرات عن المعدل الطبيعي.