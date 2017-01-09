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برلين ومعرض حول أعمال الرسام الهولندى" فان جوخ"
فان جوخ

برلين ومعرض حول أعمال الرسام الهولندى" فان جوخ"

الإثنين، 9 يناير 2017 12:39 ص
وكالات

يشهد متحف برلين للفنون بالعاصمة الألمانية، معرضا يضم إبداعات الرسام الهولندي فان جوخ، في مجال المدرسة التأثيرية؛ التي برع في تقديمها عبر إبداعاته خلال القرن الـ19.
ويعرض للفنان جوخ نحو 140 لوحة من مجموعة لوحات ذات اتجاه تعبيري وتأثيري في الرسم تشمل مناظر طبيعية ولوحات بورتريه، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
ومن المنتظر أن ينتقل المعرض لاحقاً إلى نيويورك، عقب انتهاء فعالياته في برلين في الثاني من فبراير المقبل.

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