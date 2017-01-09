التقى الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا من كوريا الجنوبية برئاسة سفيرها في القاهرة، لبحث سبل التعاون في المجال الزراعي بين البلدين.

وقال وزير الزراعة إن الوفد الكوري أكد دعم مصر في كافة المجالات المتعلقة بالزراعة وتنمية الثروة السمكية، فضلا عن تبادل الخبرات في تلك المجالات ومجالات التدريب والبحث العلمي بين مراكز الأبحاث في كلا البلدين.

وأوضح وزير الزراعة أن مشروعات التعاون في مجال الثروة السمكية مع كوريا الجنوبية ستشمل صيد التونة، والصيد البحري والنهري والمصائد الطبيعية في الساحل الشمالي وغيرها من المناطق، فضلا عن التعاون في مجال الزريعة.

وأشار فايد إلى أنه تم الاتفاق أيضا خلال اللقاء على تطوير التعاون في مجال الثروة الحيوانية وخاصة التلقيح الصناعي واستيراد السائل المنوي من كوريا الجنوبية .. لافتا إلى أن مصر تمتلك سلالات من الماشية والدواجن تتحمل الظروف المناخية الصعبة، سيتم عمل تحسين وراثي عليها بالتعاون مع كوريا الجنوبية.

وقال وزير الزراعة إنه تم الاتفاق مع الجانب الكوري على أن يشمل التعاون مشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك بالتنسيق مع شركة الريف المصري الجديد .. مشيرا إلى أن الجانب الكوري أبدى استعداده لتفعيل كافة أوجه التعاون مع مصر في أسرع وقت ممكن، خاصة في مجالات تكنولوجيا الصوب الزراعية وغيرها من المشروعات الزراعية وعمل مشروع متكامل عن الصوب الزراعية.

وأكد وزير الزراعة أن التعاون المصري مع كوريا الجنوبية سيشمل أيضا تنمية حركة الصادرات والواردات بين البلدين وتذليل العقبات أمامها، ووضع خطة تنفيذية للمساهمة في المشروع القومي للصوب الزراعية وانتقاء البذور للزراعة خاصة مع انضمام مصر لاتفاقية اليوبوف.​