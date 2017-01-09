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معرض فيينا للفنون يستعرض منحوتات لفناني القرن الـ19
متحف فيينا

معرض فيينا للفنون يستعرض منحوتات لفناني القرن الـ19

الإثنين، 9 يناير 2017 12:37 ص
وكالات

يستضيف متحف فيينا للفنون، حاليا بالعاصمة النمساوية فيينا، بانوراما فنية تستعرض أبرز إبداعات رواد فن النحت في أوروبا خلال القرن التاسع عشر.

ويقدم المعرض نحو مائتي عمل فني يستعرض دقة النحات الأوروبي القديم واختيار أدواته وتوظيفها في التعبير عن أفكاره بسهولة وحرفية، كما يستعرض المعرض أعمال مثالي القرن الـ19 في توظيف الخامة الصلبة للتعبير عن أفكاره، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط”.

ويخصص المعرض جناحاً خاصاً لعرض بعض أعمال التصوير الذي غلب عليها الطابع الانطباعي، وتستمر فعاليات المعرض حتى الخامس من مارس القادم.

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