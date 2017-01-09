اعلن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا أن العسكريين الروس في أبخازيا، سيجرون مناورات بالذخيرة الحية، باستخدام منظومات صواريخ “شتورم أس” المضادة للدبابات.

وجاء في البيان الصحفي الصادر اليوم الإثنين “الوحدات العسكرية الروسية، المضادة للدبابات، والمتمركزة في جمهورية أبخازيا، وفي إطار تدريباتها القتالية، بدأت تجربة عملية لاختبار مهاراتها الحرفية، قبل البدء باستخدام الذخيرة الحية، لأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات “شتورم — أس”.

وأضاف البيان الصحفي أن ميدان “ناغفالو وتسابال”، شهد قيام الوحدات العسكرية المضادة للدبابات بتدريبات على استخدام أنظمة الإطلاق والتحكم بالنيران، من منظومة “شتورم — أس” الصاروخية المتعددة الأغراض، والموضوعة فوق سيارات خفيفة مدرعة من طراز إن تي إل بي.

وتابع البيان: “أيضا، في إطار التحضير للرماية بالذخيرة الحية، فإن وحدات القاعدة العسكرية الروسية المضادة للدبابات، ستتدرب على أجهزة محاكاة حديثة للحواسب، تهدف إلى تعليم المهارات القتالية، لمشغلي منظومة “شتورم —أس” الصاروخية”، والجدير بالذكر أن وحدات عسكرية روسية، من الفرقة السابعة الروسية، تتمركز في دولة أبخازيا، وتقوم هذه الوحدات العسكرية الروسية، بتدريباتها على الذخيرة الحية، بشكل دوري، لرفع مستوى الجاهزية القتالية.