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الأربعاء.. السيسي يلتقي رئيس جنوب السودان
الرئيبس عبدالفتاح السيسي‎

الأربعاء.. السيسي يلتقي رئيس جنوب السودان

الإثنين، 9 يناير 2017 12:24 ص

صل رئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت، إلى القاهرة اليوم الإثنين فى زيارة تستمر لمدة 3 أيام يلتقى خلالها كبار المسئولين في مصر لتعزيز التعاون الثنائي وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية فى مصر الجديدة، رئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت، بعد غدٍ الأربعاء.

كما أنه من المقرر أن يبحث الرئيس السيسى وسيلفا كير، تطورات الوضع في جنوب السودان وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب السودان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من الخبرات المصرية فى كل المجالات.

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