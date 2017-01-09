أكد مصدر أمنى، أن العناصر الإرهابية الذين نفذوا الهجوم على كمين المطافئ بمدينة العريش، صباح اليوم الإثنين، أطلقوا النار على سيارة إسعاف أثناء توجهها لنقل الضحايا وإصابة 3 مواطنين مدنيين تصادف مرورهم بالمنطقة.

واستشهد 9 من أفراد الشرطة وأصيب 10 آخرون إلى جانب إصابة 4 مدنيين بينهم مُسعف إثر هجوم على كمين شرطة المطافئ بسيارة مفخخة في منطقة المساعيد بالعريش بشمال سيناء.

وقال المصدر إن الهجوم بالسيارة المفخخة أعقبه طلقات نارية وآر بى جي من العناصر المسلحة وتم تبادل إطلاق النار، وأعلنت حالة الاستنفار الأمني بالعريش عقب استهداف الكمين وتقوم حاليًا الدوريات المتحركة بمراقبة الأوضاع الأمنية وتكثيف المرور داخل المدينة وفى أطرافها ورصد أي تحركات إلى جانب إحكام السيطرة على مداخل ومخارج المحافظة وفحص المارين.