ذكرت مصادر عسكرية يمنية اليوم الإثنين، بأن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح زرعت نحو ربع مليون لغم منذ بدء حروبها بعدة محافظات في مارس 2015 .

وقالت المصادر لقناة “العربية” الإخبارية اليوم: “إن هذا الرقم يمثل إحصائية تقديرية لما تم زرعه حتى نهاية ديسمبر 2016، مشيرة إلى أن العدد مرشح للزيادة باستمرار نتيجة لكون الميليشيات تقوم في العادة بزرع كميات إضافية من الألغام والمتفجرات قبيل انسحابها من أي منطقة تتمكن قوات الشرعية من تحريرها .

وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطني تمكنت خلال اليومين الماضيين من نزع 600 لغم زرعها الحوثيون والقوات الموالية لهم في مديرية بيحان بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، مشيرة إلى أن نحو 100 ألف لغم جرى زرعها من قبل الميليشيات بمحافظات عدن ولحج والضالع جنوبي اليمن، في حين توزع باقي العدد على محافظات مأرب والجوف وتعز والبيضاء وشبوة وحجة ، إضافة إلى أطراف صعدة .

ويشار إلى أن دول التحالف قد شكلت أواخر أغسطس 2015، عشرة فرق هندسية متخصصة لنزع الألغام في المناطق المحررة.