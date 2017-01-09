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نائب يلدريم: الاستفتاء على دستور جديد ربما في أول أبريل
البرلمان التركي

نائب يلدريم: الاستفتاء على دستور جديد ربما في أول أبريل

الإثنين، 9 يناير 2017 12:21 ص
وكالات

قال نور الدين جانيكلي نائب رئيس الوزراء التركي اليوم الاثنين إن بلاده قد تجري استفتاء في الأسبوع الأول من أبريل على دستور جديد لإقامة نظام رئاسي تنفيذي وهو ما سيمنح الرئيس رجب طيب أردوغان مزيدا من الصلاحيات.

وقال جانيكلي في مقابلة مع تلفزيون خبر إن من المقرر أن يبدأ البرلمان في مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة في وقت لاحق من يوم الاثنين وإن من المتوقع الانتهاء من العمل على حزمة التغييرات خلال 18 إلى 20 يوما.

ومن المتوقع أن تحظى حزمة التعديلات الدستورية بموافقة البرلمان الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم بأغلبية قوية ثم ستطرح في استفتاء.

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