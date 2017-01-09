بعد قليل.. بيان رسمي من «الداخلية» عن هجوم العريش

صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بأن الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة إرهابية استهدفت كمين بالعريش، حيث تم التصدى لسيارة مفخخة استهدفت رجال الشرطة.

وأضاف المصدر أن عدداً من رجال الشرطة سقطوا شهداء أثناء التصدى للهجوم الإرهابى، فيما تمكنت قوات الأمن من قتل عدد من الإرهابين.

وأعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار الأمنى بالمنطقة، فيما تجرى الوزارة حصراً الآن بالأرقام النهائية بعدد الشهداء من الشرطة وعدد قتلى الإرهابيين، ومن المقرر أن يصدر بيان رسمى من وزارة الداخلية بعد قليل بهذا الشأن.