أكد رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق ميكولاي أزاروف أنه من الممكن تشكيل حكومة أوكرانية في المنفى بعد صدور قرار محكمة بموسكو يقر بحدوث انقلاب في أوكرانيا عام 2014.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم الاثنين عن أزاروف قوله “يجب أن تنضج الظروف والأحوال لظهور حكومة في المنفى، فعندما تصبح الزمرة الحالية - التي استولت على السلطة بطريقة غير شرعية - غير قادرة في الواقع على القيام بوظائفها ، سيطالب الشعب بحكومة بديلة، وستظهر بعد ذلك مثل هذه الظروف”.

وأضاف “سنتخذ بالتأكيد مزيدا من الخطوات، والآن ننوي التوجه إلى المحاكم الدولية لتقديم دعاوى قضائية مماثلة”، معربا عن أمله في أن تضطر المحاكم الأوكرانية أيضا للنظر في هذه الدعاوى تحت ضغط الأدلة الموجودة.

يذكر أن محكمة روسية قد أصدرت قرارا اعتبرت فيه أن الأحداث التي جرت في أوكرانيا عام 2014، وأدت إلى فرار رئيس البلاد فيكتور يانوكوفيتش إلى الخارج، كانت انقلابا حكوميا ضد الشرعية في البلاد.

واعترفت المحكمة الروسية بأن مشاركة المنظمات القومية المسلحة المتطرفة في هذه العملية هي أحد العوامل المهمة في تغيير السلطة بأوكرانيا.