شهد مطار القاهرة الدولى، إجراءات أمنية مشددة، لتأمين وصول رئيس جنوب السودان “سيلفاكير ميارديت”، وتم فتح الصالة الرئاسية، لاستقباله، وانتظمت كافة الخدمات على جميع الطرق المؤدية من وإلى المطار.

كما تسلمت الجهات المختصة تأمين محيط الصالة الرئاسية بالمطار، وتم تمشيط جميع الطرق والساحات بواسطة أجهزة الكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة.

ومن المقرر، أن يصل رئيس جنوب السودان خلال الساعات القادمة فى إطار زيارته التى يقوم بها للقاهرة، والتى تستمر عدة أيام يلتقيه خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.