قال العقيد حاتم صابر، خبير مقاومة الإرهاب، إن منع العمليات الإرهابية في سيناء سيأخذ وقت، ولكن أيضا القوات الأمنية تسير في الطريق الصحيح وذلك بعد الضربات الاستباقية ضد التنظيمات.

ولفت في مداخلة هاتفية عل قناة إكسترا نيوز، إلى الإرهاب يسعى إلى نصر نفسي ويوضح أنه لازال متواجدا على الأرض، وهو ما يتحقق بالنسبة له في العملية الإرهابية اليوم في كمين المطافي بالعريش، مشددا على أن مصر تقاتل تنظيم إرهابي مدعوم دوليا ومخابراتيا ومجهز بتجهيزات جيوش.

وتابع صابر أن مصر تخوض أجرأ حرب في التاريخ وتضرب مثلا لدول العالم في كيفية مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أنه لابد من الوعي بأن الخريطة السياسية العالمية تتغير باقتراب تنصيب دونالد ترامب رئيسا لأمريكا، خاصة وأن الإدارات السابقة كانت تفعل الحرب بالوكالة مثل تأسيس انصار بين المقدس وأن ترامب أكد أنه ستوقف عن لعب دور شرطي العالم، مما يعني تراجع الدعم الخاص للإرهابيين.