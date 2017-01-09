قررت دولة الكويت زيادة رسوم الخدمات الصحية علي الوافدين والزائرين اعتبارًا من منتصف فبراير المقبل، حيث تلقي محمد سعفان وزير القوي العاملة، تقرير بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بسفارة مصر بالكويت، مؤكدًا أن وزير الصحة الكويتي جمال الحربي أعلن عن هذه الزيادة.

وأشار المستشار العمالي جمال سيد أحمد إلي أن هذه الزيادة ستؤثر على العمالة الوافدة من كل الجنسيات، عرضًا مقارنة بين أسعار الخدمات الجديدة التى ستطبقها وزارة الصحة بمثيلاتها فى المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، مشيرًا إلي أن فارق الأسعار يعتبر بسيطًا وتقل الأسعار فى بعض الخدمات التى يقدمها القطاع الخاص عن الحكومى.

وقال المستشار العمالي: إن هذا أدى بمكتب التمثيل العمالي إلى وضع خطة تدريجية لرفع رواتب العمالة المصرية في بعض المهن ذات الرواتب الضغيفة بالتنسيق والتعاون مع أصحاب الأعمال حتى نصل إلى مرحلة أن تكون كل المهن ذات رواتب الـ 100 دينار، قد تم رفعها، فالمستهدف أن نصل فى بعض المهن والوظائف إلى زياده من 30% إلى 50 % ، وبعض المهن من 20% إلى 30 % ذات الرواتب المتوسطة.