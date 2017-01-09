قال زكريا سالم الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي، إن سياسة القبض العشوائي تساعد في اخراج ارهابيين من السجون، قائلا “هناك اشخاص يتم القبض عليهم بشكل عشوائي، ويخرجون من السجون ارهابيين”.

وطالب خلال مداخلة هاتفية بقناة”إكسترا نيوز”، غير قادرين على قراءة افكار الجماعات الارهابية بشكل تكنولوجي حتى الآن.

وطالب الحكومة بمنع سياسة القبض العشوائي التى تتبعها وزارة الداخلة، لافتا الى أنه طرح مشروع على الدولة في 2016 لمكافحة الارهاب والقضاء على الارهاب في سيناء خلال اسبوع واحد، ولكن الحكومة لا تسمع أحد.

وأوضح أن هناك عوار للقانون، حيث إنه اذا استشهد فرد من افراد الشرطة، لابد ان يتم إحالة القاتل الى المحاكم المدنية، ولكن ممارس الارهاب يتم إحالته الى محاكم استثنائية.