شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، موجة من الطقس السيئ، حيث شملت هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة.

وشهدت المحافظة عاصفة هوائية شديدة صاحبها انخفاض شديد فى درجات الحرارة.

وأعنلت اتخذت الأجهزة التنفيذية وشركة الصرف الصحي اتخاذ كافة استعداداتها لمواجهة سقوط الأمطار ومنع تراكمها بالشوارع والميادين كما قامت شركة الصرف الصحى بتوزيع سيارات الشفط على أماكن تمركزها مع الاهتمام بأماكن تجمعات المياه.