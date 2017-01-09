 Moheet on google
الإثنين 9 يناير 2017 12:00 مساءً
روابط سريعة
أمطار غزيرة على الإسكندرية وعاصفة هوائية تضرب المحافظة
امطار في الاسكندرية

أمطار غزيرة على الإسكندرية وعاصفة هوائية تضرب المحافظة

الإثنين، 9 يناير 2017 12:11 م
متابعات

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، موجة من الطقس السيئ، حيث شملت هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة.

وشهدت المحافظة عاصفة هوائية شديدة صاحبها انخفاض شديد فى درجات الحرارة.

وأعنلت اتخذت الأجهزة التنفيذية وشركة الصرف الصحي اتخاذ  كافة استعداداتها لمواجهة سقوط الأمطار ومنع تراكمها بالشوارع والميادين كما قامت شركة الصرف الصحى بتوزيع سيارات الشفط على أماكن تمركزها مع الاهتمام بأماكن تجمعات المياه.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3