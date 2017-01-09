أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بحجز مشرفة دار الأورمان بطلة فيديو تعذيب طفل بـ”مياه ساقعة”، على ذمة التحقيق.

واستمعت النيابة لمسئول وزارة التضامن الذى أكد وجود مخالفات فى الدار، وأنه تم نقل الأطفال الى دار أخرى بينما أنكرت المتهمة ارتكابها للواقعة، واكدت انها تعامل الأطفال كأولادها.

كان مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” تداولوا مقطعا نشره أحدهم لفرع دار جمعية الأورمان لرعاية الأيتام فى التجمع الخامس، يظهر فيه صراخ طفل قائلا: “أنا مش عاوز استحمى بالميه الساقعة”.