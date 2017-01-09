 Moheet on google
الإثنين 9 يناير 2017 11:53 صباحاً
روابط سريعة
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على كمين "المطافي" بالعريش
العريش اغلاق الطريق

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على كمين "المطافي" بالعريش

الإثنين، 9 يناير 2017 12:00 ص
وكالات

ارتفع عدد ضحايا الهجوم على كمين المطافي في منطقة المساعيد بالعريش نتيجة تفجير سيارة مفخخة وإطلاق قذائف “الآر بى جيه”.

وذكرت مصادر طبية وأمنية أن 8 من رجال الشرطة استشهدوا إلى جانب مدني واحد، وأصيب 11 من رجال الشرطة إلى جانب 10 مدنيين أصيبوا بشظايا وطلقات نارية.

وقالت مصادر أمنية إن المنازل المحيطة بموقع التفجير تضررت حيث تحطم زجاج الأبواب والنوافذ إضافة إلى تلفيات أخرى متنوعة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3