ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على كمين "المطافي" بالعريش

ارتفع عدد ضحايا الهجوم على كمين المطافي في منطقة المساعيد بالعريش نتيجة تفجير سيارة مفخخة وإطلاق قذائف “الآر بى جيه”.

وذكرت مصادر طبية وأمنية أن 8 من رجال الشرطة استشهدوا إلى جانب مدني واحد، وأصيب 11 من رجال الشرطة إلى جانب 10 مدنيين أصيبوا بشظايا وطلقات نارية.

وقالت مصادر أمنية إن المنازل المحيطة بموقع التفجير تضررت حيث تحطم زجاج الأبواب والنوافذ إضافة إلى تلفيات أخرى متنوعة.