ناشد عادل شعبان، عضو غرفة شركات السياحة، الحكومة لمساعدة القطاع السياحى، مضيفا “هو احنا قطاع السياحي الاسرائيلي”.

وأعلن في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك” عندنا” المذاع على شاشة “المحور”، غضبه من وزير السياحة يحيى راشد، لعدم قبول استقالة نور على من اتحاد الغرف السياحية، واصفا الأمر بأنه “مستفز” وتدخل في شؤون الغرف السياحية، خاصة وأن العديد من القيادات الاتحاد تقدموا باستقالتهم بسبب هذا التدخل.

وأردف أن وزير السياحة يصدر قرارات ضد رغبة اتحاد الغرف السياحية ومخالف لقرارات الأتحاد، مطالبا بضرورة وجود وقفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يعقد اجتماع مع قيادات السياحية والاتحاد العام للغرف لوضع خريطة للنهوض بالقطاع.

وتابع: “هي البلد عايزة أيه من القطاع السياحي، ليه يحدث محاربة لهذا القطاع، فهناك قرارات تعيق تقدم القطاع السياحي، وكل مسؤل يعمل في جزر منفصلة عن الأخر، مستغيثا بالحكومة ” ساعدونا هو احنا قطاع السياحي الاسرائيلي ؟!، لدينا موظفين مش عارفين نقبضهم منين ، ووزير ليس لديه خطه أو هدف للتطوير القطاع السياحي”.

ولفت إلى أن “وزير السياحة لم يجتمع منذ تعينه باعضاء الغرف السياحية، ويقيم النشاط السياحي في مصر خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بوجود مليون ونصف لايك من ايطاليا على الصفحة الرسمية للوزارة، مع أن السياحة متوقفة مع إيطاليا، كما يخرج بتصريحات مستفزة أبرزها أنه لن يعلن عن خطة الترويجية للسياحة لكي لا تسرق وستتم في السر”.