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تجدد المظاهرات الحاشدة في المكسيك للاحتجاج على زيادة أسعار الوقود
احتجاجات في المكسيك

تجدد المظاهرات الحاشدة في المكسيك للاحتجاج على زيادة أسعار الوقود

الإثنين، 9 يناير 2017 12:11 ص
وكالات

تجددت المظاهرات الحاشدة بالمكسيك للاحتجاج على رفع أسعار الوقود بنحو 20 في المائة اعتبارا من بداية العام الجاري.

وذكرت شبكة “يورونيوز” الأوروبية اليوم الإثنين أن آلاف المتظاهرين احتشدوا أمام القصر الرئاسي للإعراب عن احتجاجهم على ارتفاع أسعار الوقود، مشيرة إلى أن الرئيس إنريك بينا نييتو طالب المواطنين بضرورة التزام الهدوء مؤكدا أن الإبقاء على دعم الوقود سوف يعرض اقتصاد البلاد ككل للخطر.

وكان سائقو الشاحنات وعمال النقل قد أغلقوا المرور في العاصمة مكسيو سيتي خلال الأيام الماضية، فيما طالب المتظاهرون باستقالة الرئيس إنريك نييتو.

وكانت الاحتجاجات التي بدأت الإسبوع الماضي سلمية قبل أن تتحول إلى أعمال عنف أسفرت عن مقتل 6 أشخاص واعتقال 1500 آخرين أمس الأول (السبت).وقد أسفرت أعمال الشغب عن نهب أكثر من 350 شركة في 10 ولايات مكسيكية، مما أجبر آلاف المتاجر على غلق أبوابها.

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