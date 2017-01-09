استقالة وزيرة الصحة الأسترالية على خلفية فضيحة فسادالإثنين، 9 يناير 2017 11:19 ص
تقدمت وزيرة الصحة الأسترالية “سوزان لي” باستقالتها إلى رئيس الوزراء “مالكوم تيرنبول” على خلفية الفضيحة التي أثارتها وسائل الإعلام بسبب حصول “لي” على بدلات سفر حكومية أثناء سفريات شخصية لشراء شقة فاخرة في منطقة جولد كوست السياحية، فيما وعد “تيرنبول” بإجراء تحقيق شفاف ونزيه في سلوك وزيرة الصحة.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي “تيرنبول” إنه قبل استقالة “سوزان لي”، وكلف وزير مجلس الوزراء بمهام منصب وزير الصحة بشكل مؤقت، إلى حين إجراء تعديل وزاري في أقرب وقت.
وعبر “تيرنبول” عن حزنه الشديد لسلوك “لي” تجاه المال العام وأموال دافعي الضرائب، مؤكدًا أنه كان يتوقع من جميع الوزراء سلوكا مثاليا، يلتزم بأعلى معايير الشفافية تجاه إنفاق أموال الدولة.
وقالت وسائل إعلام أسترالية إن “تيرنبول” سيكون مضطرا لإجراء تعديل وزاري على حكومته التي يمر على تشكيلها ستة أشهر، بعد استقالة “لي” والوعكة الصحية التي يمر بها وزير الدفاع “ماريز باين”.
وتعرض “تيرنبول” لانتقادات عنيفة خلال الأيام الماضية؛ بسبب سلوك وزير الصحة “لي” التي تفجرت فضيحتها في وقت تعاني فيه الحكومة، من أزمة اقتصادية أدت إلى تخفيض نفقات الرعاية الاجتماعية ومعاشات كبار السن.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن شعبية “تيرنبول” تراجعت إلى أدنى مستويات لها، منذ تفجر فضيحة “لي” التي اعترفت بخطئها وعرضت تسديد نفقات السفر وبدلات الانتقال التي حصلت عليها خلال رحلاتها الخاصة، المتعلقة بشراء الشقة الفاخرة في جولد كوست.
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