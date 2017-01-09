تايوان تنفي لقاء رئيسة البلاد مع الفريق الانتقالي لـ«ترامب»الإثنين، 9 يناير 2017 11:16 ص
أفادت وسائل إعلام رسمية في تايبيه اليوم الاثنين، أن مسئولين تايوانيين قد نفوا صحة تقارير إخبارية بأن الرئيسة تساي إينج وين قد التقت ساسة من الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال قضائها لعطلة نهاية الأسبوع في مدينة هيوستن بولاية تكساس.
وذكرت صحيفة “ليبرتي تايمز” التايوانية أن تساي قد التقت إدوين فولنر ووالتر لوهمان العضوين في مؤسسة “هيرتاج فاونديشن” البحثية المحافظة خلال مرورها بتكساس وهي في طريقها لعمل جولة في أمريكا الوسطى بدأت من أمس الأحد، ويشار إلى أن فولنر من كبار مستشاري الرئيس المنتخب ترامب.
ولكن مكتب الرئاسة التايواني نفى هذه المزاعم اليوم الاثنين، حسب وكالة الأنباء المركزية الرسمية.
وقال متحدث باسم الرئاسة “غير صحيح أن الرئيسة قد تناولت الغداء مع أعضاء في هيرتاج فاونديشن، وبعض التقارير الإخبارية التي احتوت على أسماء معينة لأشخاص التقوا الرئيسة غير صحيحة”.
وطبقًا لبيان نشر أمس الأحد، على موقعه على الإنترنت، التقى سيناتور تكساس الجمهوري تيد كروز مع تساي رغم أن السلطات الصينية حاولت التدخل بشأن الاجتماع حسب قوله، وقال كروز: “تلقى ممثلو الكونجرس في هيوستن خطابًا غريبًا من القنصلية الصينية طالبت في أعضاء الكونجرس بعدم التقاء الرئيسة التايوانية تساي وبتأييد سياسة صين واحدة”.
وأضاف: “في أمريكا، نتخذ القرارات بأنفسنا حول لقاء الزائرين”، وأشار كروز إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة واسعة النطاق تطرقت إلى مبيعات الأسلحة والعلاقات الدبلوماسية والعلاقات الاقتصادية.
وأعلنت الصين أنها صاحبة السيادة على تايوان منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1949.
وكان ترامب قد أثار ضجة عندما أعلن فريقه في أوائل الشهر الماضي إن الرئيس المنتخب تحدث مع تساي في أول محادثة معلنة بين رئيس أمريكي أو رئيس منتخب للولايات المتحدة وبين زعيم لتايوان منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1979.
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