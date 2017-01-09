أعلنت شركة لصناعة الأقمار الصناعية أن سوء الأحوال الجوية في ولاية كاليفورنيا، أدى إلى تأجيل شركة “سبيس إكس” إطلاق صاروخ سيحمل قمرًا صناعيًا تابعًا لها إلى الفضاء.

وقالت شركة “إيريديوم” للاتصالات عبر “تويتر” إنه تم تأجيل الرحلة حتى يوم السبت المقبل، مضيفة أن الرياح العاتية والأمطار أمس الأحد، في قاعدة فاندنبرج الجوية في جنوب كاليفورنيا أجبرت على التأجيل.

وتمثل الرحلة عودة شركة “سبيس إكس” إلى الفضاء، بعد أن انفجر أحد صواريخها من طراز “فالكون 9” في الأول من سبتمبر الماضي خلال الإطلاق، ما أدى إلى تدمير الصاروخ والقمر الصناعي الذي كان يحمله.

وكان إيلون ماسك، مؤسس شركة “سبيس إكس” قال إن الصاروخ جاهز، بعد أن أكمل تجربة الإطلاق الثابت له يوم الخميس الماضي.