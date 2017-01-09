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الإثنين 9 يناير 2017 10:12 صباحاً
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تفريغ شحنة بنزين بميناء الإسكندرية‎
ميناء الاسكندرية

تفريغ شحنة بنزين بميناء الإسكندرية‎

الإثنين، 9 يناير 2017 11:12 ص

قال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور أنه يجري تفريغ الباخرة “بالتك شيف” قادمة من البرتغال وتحمل 33 طن بنزين.

وأضاف انه رغم اغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة نظرا لسوء الاحوال الجوية ، الا ان عمليات تفريغ البواخر وشحن البضائع وتداول الحاويات ووصول ومغادرة الشاحنات مستمرة داخل الميناء.

وأشار الي تفريغ الباخرة بعد انهاء الاجراءات الجمركية وفحص الشحنة والتأكد من مطابقتها للمواصفات ، تمهيدا لضخها وتعبئتها ، مؤكدا علي ارتقاء مستوي الاداء ونظم العمل بجميع الادارات .

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