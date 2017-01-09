قال مسؤولون في تايلاند اليوم الاثنين إن سيولا نتجت عن هطول الأمطار في مناطق واسعة من جنوب البلاد أسفرت عن مقتل 21 شخصا وأضرت بإنتاج المطاط في المنطقة فيما عززت الحكومة العسكرية المساعدات للمناطق المنكوبة.

وينتهي موسم الأمطار في تايلاند أواخر نوفمبر وسقوط الأمطار الغزيرة والسيول أمر نادر في يناير . وقال المسؤولون إن أمطارا غزيرة غير موسمية هطلت على 12 من أقاليم البلاد البالغ عددها 67.

وقال براويت ونجسوان نائب رئيس الوزراء للصحفيين “أرسلنا الجنود والشرطة ووزارة الداخلية لتخفيف الوضع.”

وذكرت إدارة مواجهة الكوارث والتخفيف من آثارها إن عدد القتلى جراء السيول بلغ 21 يوم الاثنين وتجاوز عدد الأسر المتضررة 330 ألف أسرة.

وأضافت الإدارة أن المطار الرئيسي في إقليم ناخون سي تامارات الجنوبي سيبقى مغلقا في المستقبل المنظور. كما تم تعليق العمل في خط سكك حديدية بين العاصمة بانكوك وناخون سي تامارات.

وجنوب تايلاند منطقة رئيسية لإنتاج المطاط. وقال يوتاي سونلوكسب رئيس مجلس المطاط الطبيعي لرويترز “هذا أسوأ صدمة بالمنطقة منذ عشرة أعوام. السيول شديدة جدا.”