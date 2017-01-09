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المرصد السوري يوثق خروقات النظام لاتفاق وقف اطلاق النار
حلب - سوريا - عمليات اجلاء اهالي حلب‎

المرصد السوري يوثق خروقات النظام لاتفاق وقف اطلاق النار

الإثنين، 9 يناير 2017 11:04 ص
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وثق المرصد السوري لحقوق الانسان عددا جديدا من خروقات النظام لاتفاق وقف اطلاق النار الذي دخل يومه الحادي عشر.

وأوضح المرصد السوري ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الاثنين ـ أن فصائل المعارضة تمكنت من استعادة السيطرة على بعض المزارع التي تقدمت اليها القوات النظامية شمال شرق كتيبة الصواريخ بمحور بلدة حزرما بالغوطة الشرقية عقب اشتباكات بين الطرفين.

وأشار المرصد ـ الذي يتخذ من لندن مقرا له ـ إلى أن منطقة وادي بردى شهدت استمرار العمليات العسكرية في محاور عين الفيجة وبسيمة .

ويأتي هذا في وقت توعدت فيه قيادات في المعارضة السورية المسلحة الموقعة على بيان وقف اطلاق النار في سوريا باشعال جبهات القتال ردا على ما اعتبرته خروقات النظام السوري والقوات الموالية له واستمرار قصف منطقة وادى بردى غربي دمشق.

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