انتقدت إيرينا ياروفايا ، البرلمانية الروسية بمجلس الدوما ، ما صرح به وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر حين قال إن المساهمة الروسية في مكافحة تنظيم “داعش الإرهابي” كانت معدومة، ووصفت هذا التصريح بأنه يعكس حالة هستيرية غير مهنية .

وقالت ياروفايا ، حسبما أفادت وكالة أنباء “نوفوستي” اليوم الاثنين” بإمكاننا أن نصف تصريح وزير الدفاع الأمريكي بأنه حالة هستيرية وقت الغروب تعكس إحباطا تاما”. وأضافت :” أن تصريح كارتر تجاه روسيا ، التي تعد الجهة الوحيدة الفعالة في محاربة تنظيم “داعش” ، يتميز بطابع غير محترف وبانفعالية غير مقبولة وعقيم “.

وكان وزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر قد قال في حديثه لقناة “إن.بي.سي” الأميركية ، إن مساهمة روسيا فيما تقوم به الولايات المتحدة الأميركية من مكافحة لتنظيم “داعش” الإرهابي مساوية للصفر.