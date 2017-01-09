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برلمانية روسية تنتقد تصريحات اشتون كارتر بشأن الإرهاب
وزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر

برلمانية روسية تنتقد تصريحات اشتون كارتر بشأن الإرهاب

الإثنين، 9 يناير 2017 11:02 ص
وكالات

انتقدت إيرينا ياروفايا ، البرلمانية الروسية بمجلس الدوما ، ما صرح به وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر حين قال إن المساهمة الروسية في مكافحة تنظيم “داعش الإرهابي” كانت معدومة، ووصفت هذا التصريح بأنه يعكس حالة هستيرية غير مهنية .

وقالت ياروفايا ، حسبما أفادت وكالة أنباء “نوفوستي” اليوم الاثنين” بإمكاننا أن نصف تصريح وزير الدفاع الأمريكي بأنه حالة هستيرية وقت الغروب تعكس إحباطا تاما”. وأضافت :” أن تصريح كارتر تجاه روسيا ، التي تعد الجهة الوحيدة الفعالة في محاربة تنظيم “داعش” ، يتميز بطابع غير محترف وبانفعالية غير مقبولة وعقيم “.

وكان وزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر قد قال في حديثه لقناة “إن.بي.سي” الأميركية ، إن مساهمة روسيا فيما تقوم به الولايات المتحدة الأميركية من مكافحة لتنظيم “داعش” الإرهابي مساوية للصفر.

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