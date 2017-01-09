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مقتل 1231 شخصا جراء القصف الحوثي للأحياء بتعز خلال العام الماضي
قصف في اليمن

مقتل 1231 شخصا جراء القصف الحوثي للأحياء بتعز خلال العام الماضي

الإثنين، 9 يناير 2017 11:11 ص
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أعلن ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز اليوم الاثنين، مقتل 1231 شخصا، وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين شخص، جراء عمليات القنص والقصف العشوائي لميليشيات الحوثي على الأحياء السكنية بتعز خلال العام الماضي.

ونقلت قناة “العربية” الإخبارية عن الائتلاف قوله - في تقرير أصدره اليوم: “إن أكثر من 4 آلاف منزل ومدرسة ومبان حكومية ومساجد ومرافق حيوية تم تدميرهم من قبل الميليشات الحوثية وصالح بسبب الصراع الدائرة بالمدينة”.

وأضاف التقرير أن خدمات المياه والكهرباء والنظافة مازالت منقطعة عن المدينة، إلى جانب انعدام معظم الخدمات الصحية والأدوية، مشيرا إلي أن أكثر من 177 ألف أسرة نزحت وهجرت قسرا من منازلها، فيما مازالت هناك أكثر من 300 ألف أسرة متضررة في مديريات المحافظة، محذرا من مجاعة قد تؤدي إلى كارثة إنسانية في تعز.

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