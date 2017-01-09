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الصين تعارض بشدة تواصل قيادة تايوان مع مسئولين أمريكيين
الرئيس الصيني شي جين بينج

الصين تعارض بشدة تواصل قيادة تايوان مع مسئولين أمريكيين

الإثنين، 9 يناير 2017 10:58 ص
وكالات

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن بكين تعارض بشدة تواصل قيادة تايوان مع مسؤولين أمريكيين بعد أن التقى السناتور تيد كروز وحاكم تكساس جريج آبوت برئيسة تايوان.

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