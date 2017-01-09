بالفيديو.. "الصندوق الأسود" أنور مالك يفضح إيران بـ"تقارير سرية"!

أكد الدكتور أنور مالك، المحامي الجزائري والحقوقي الدولي، أن جميع التقارير التي اطلع عليها عندما كان ضابطا في المؤسسة العسكرية الجزائرية، كانت تؤكد دعم إيران ...