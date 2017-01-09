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سموحة يتلقى عرضا رسميا من الزمالك للحصول على خدمات حسام باولو
فريق سموحة

سموحة يتلقى عرضا رسميا من الزمالك للحصول على خدمات حسام باولو

الإثنين، 9 يناير 2017 10:53 ص
وكاﻻت

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة عن تلقيه عرضا من نادى الزمالك للحصول على خدمات هداف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى حسام باولو خلال فترة الانتقالات الشتوية .

وقال عامر ، فى تصريح له اليوم ، إن مجلس إدارة نادى سموحة لايمانع على الإطلاق فى الاستغناء عن باولو للزمالك فى حال وصول العرض الابيض للقيمة المالية المناسبة فى مقابل التفريط فى مهاجم بحجم حسام باولو الحاصل على لقب هداف الدورى فى موسمين متتاليين .

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